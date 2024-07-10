Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Angkot di Malang Banyak Tak Layak Jalan, Ribuan Sopir Terancam Nganggur

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |15:42 WIB
Angkot di Malang Banyak Tak Layak Jalan, Ribuan Sopir Terancam <i>Nganggur</i>
Banyak angkot di Malang yang tidak layak jalan (Foto : Okezone.com/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Kondisi transportasi publik angkutan kota (angkot) di Kota Malang kian memprihatinkan dan sepi peminat. Dari data 1.166 angkot yang dikantongi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, tak ada separuhnya yang layak jalan.

Lambat alun, jumlah angkot kin menyusut karena kalah bersaing dengan moda transportasi lain, apalagi dengan kehadiran transportasi online di Kota Malang.

"Kendaraan yang mati berapa, kalau di uji kir dari sekian kendaraan 1.166 angkutan kota, yang memenuhi syarat 210, yang memenuhi syarat jalan, yang selebihnya ini kita harus pikirkan bersama," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra, di Terminal Arjosari, Malang, Rabu (10/7/2024).

Satu angkot, kata Widjaja, biasanya dioperasikan antara 2 - 3 orang sopir. Artinya jika satu angkot menjadi matapencaharian 2 - 3 orang, maka 1.166 angkot setidaknya ada sekitar 3 ribu orang yang mengandalkan sektor dari angkot.

"Sopir 2-3 orang untuk satu angkot, artinya bisa 3 ribuan, yang layak data 200-an, artinya layak berdasarkan data kami diuji KIR. Layak itu artinya mengurus uji kir, mesin-mesinnya teknisnya baik semua," paparnya.

Selisih begitu banyak angkot yang tak layak jalan tersebut mayoritas karena tak sanggup menanggung beban operasional yang kian tinggi. Apalagi selama ini angkot-angkot itu dimiliki oleh perseorangan, bukan milik koperasi, atau badan usaha, sehingga perawatan dan operasionalnya ditanggung sendiri.

"Teman-teman sopir angkot kita bersifat manual, yang selama ini kendaraan itu kendaraan milik pribadi, dijalankan sendiri, biaya operasional sendiri, mereka membiayai dirinya sendiri semuanya," ungkapnya.

Dengan pendapatan dan biaya operasional yang tak seimbang, membuat angkot-angkot itu harus berhenti beroperasi. Hal tersebut membuat administrasi kendaraan angkot di Kota Malang masih banyak yang mati STNK-nya.

"STNK banyak yang mati, pajak tidak dibayar 2-3 tahun lebih, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Kalau mengajukan KIR itu kan salah satu syaratnya STNK harus hidup. Nah kalau kebijakan STNK ini kan gratis dari gubernur, tapi ada potongan (untuk KIR) yang kami siapkan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166772/stasiun_mrt-mDGw_large.jpg
Termasuk MRT Istora Mandiri, Seluruh Stasiun MRT Jakarta Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144956/ahy-fxvX_large.jpg
AHY Ungkap Peran Penting Polri Tindak Kendaraan Over Dimension dan Over Loading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144821/dedie-gUmI_large.jpg
Transjabodetabek P11 Bogor-Blok M, Dedie Rachim: Jawaban Setelah 10 Tahun Menunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/337/3089583/dpd_ri-RkpZ_large.jpg
DPD Minta Armada Perintis Ditambah untuk Transportasi Menembus Pelosok Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/519/3032576/terancam-nganggur-sopir-angkot-malang-kadang-enggak-ada-penumpang-cSn0whmEEm.jpg
Terancam Nganggur, Sopir Angkot Malang: Kadang Enggak Ada Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981793/siap-siap-layanan-biskita-segera-hadir-di-depok-dan-kabupaten-bogor-qYj68is6Nx.jpg
Siap-Siap! Layanan BISKITA Segera Hadir di Depok dan Kabupaten Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement