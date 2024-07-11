Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:24 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi (Foto : Ilustrasi/PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi, Kamis (11/7/2024), pukul 10.46 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Kamis, 11 Juli 2024, pukul 10:36 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman S Mboro dalam keterangannya.

Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Herman meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 KM dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 3 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.

