Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 156 Belangkas ke Malaysia

Ulil Amri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:08 WIB
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 156 Belangkas ke Malaysia
Hewan langka, Belangkas yang sudah mati nyaris diselundupkan/Foto: capture iNews
A
A
A

TANJUNG BALAI - Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan penyelundupan 156 satwa dilindungi, Belangkas mati dan 171 kecambah sawit di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Modus pengiriman dilakukan dengan disimpan dalam fiber ikan yang akan dikirim ke Malaysia.

Petugas Bea Cukai awalnya mendapat informasi terkait pengiriman barang ilegal. Kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan operasi dan penindakan. Kedua jenis barang ilegal itu akhirnya ditemukan di salah satu gudang eksportir

Dalam dua buah fiber ditemukan ratusan bungkus plastik berisikan kecambah sawit dan ratusan ekor Belangkas yang dilindungi. Sayangnya, ratusan Belangkas dalam keadaan mati.

Selanjutnya petugas mengamankan seluruh barang bukti ke kantor Bea Cukai. Petugas juga memeriksa pelaku yang mengantarkan barang ilegal tersebut.

Kemudian, Belangkas diserahkan ke kantor wilayah lingkungan hidup dan kehutana. Sementara, kecambah sawit tanpa dokumen diserahkan ke karantina pertanian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177732//purbaya-29RE_large.jpg
Ketika Purbaya Geram Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks: Saya Pecat, Gue Persulit Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177674//purbaya-ORi9_large.jpg
Purbaya Bongkar Ulah Oknum Pajak dan Cukong Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404//purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177403//purbaya-iNkD_large.jpg
Purbaya Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177250//menkeu_purbaya-DZg7_large.jpg
Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176963//menkeu_purbaya-9irD_large.jpg
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement