Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pimpinan Ponpes Diduga Cabuli Istri Orang, Modusnya Curhat Urusan Rumah Tangga

Zainal Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:16 WIB
Pimpinan Ponpes Diduga Cabuli Istri Orang, Modusnya Curhat Urusan Rumah Tangga
Suami Korban Geruduk Padepokan Kolo Saketi/Okezone
A
A
A


BINJAI - Padepokan Kolo Saketi di Jalan Danau Santani, Kelurahan Tunggurono, Binjai, Sumatera Utara, digeruduk rombongan suami dari salah seorang jamaah padepokan yang merupakan salah satu santri padepokan.

Kedatangan suami dari salah satu jamaah padepokan untuk bertemu pimpinan padepokan MA dan untuk membagikan surat pernyataan kepada jamaah padepokan bahwa pimpinan padepokan melakukan hubungan istimewa dengan salah seorang jemaah padepokan yang sudah memiliki suami.

“Saya mau bertemu pimpinan ponpes karena telah diduga mencabuli istri saya. Istri saya mengaji disini dan dia curhat masalah keluarga (ke pelaku),” ujar suami korban Taufan Khan, di lokasi, Kamis (11/7/2024) malam.

Sempat terjadi keributan saat pihak rombongan suami hendak memasuki aula padepokan, karena dilarang jamaah dan pengikut padepokan.

Pengikut padepokan sekaligus tempat pengajian melarang rombongan untuk masuk ke aula padepokan karena sedang berlangsung pengajian.

Untuk mencegah terjadi keributan anggota Polsek Binjai Timur turut membantu mencegah pihak rombongan suami yang hendak memaksa masuk ke aula pengajian untuk bertemu pimpinan padepokan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement