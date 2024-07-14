Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini yang Dirasakan Donald Trump saat Terkena Tembakan Peluru di Telinganya

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:26 WIB
Ini yang Dirasakan Donald Trump saat Terkena Tembakan Peluru di Telinganya
Calon Presiden Donald Trump saat memegang telinganya karena tertembak. (Foto; New York Times)
A
A
A

PENNSYLVANIA - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan kronologis saat diriya terkena tembakan oleh orang yang tidak dikenal. Trump sendiri selamat tapi mengalami luka di telinga. Kandidat Presiden dari partai Republik ditembak saat berkampanye di Pennsylvania Sabtu (13/7/2024) waktu setempat.

Trump sendiri menceritakan bagaimana kejadian itu berawal dan apa yang dirasakan saat peluru penembak mengeni telinga kirinya. Melalui media sosial, dia menulis “Segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena saya mendengar suara mendesing, tembakan, dan langsung merasakan peluru menembus kulit.”

Saat insiden terjadi, Trump baru beberapa menit berpidato. Dia sempat terjatuh dari panggung dengan darah di telinga kanan dan wajahnya. Dia menuliskan; “banyak pendarahan terjadi, jadi saya kemudian menyadari apa yang terjadi.”

Dalam postingannya, Trump menyampaikan belasungkawa kepada keluarga orang yang menghadiri rapat umum yang terbunuh, dan kepada keluarga “orang lain yang terluka parah.”

Dia menambahkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang penembak tersebut, yang menurut para pejabat telah terbunuh. “Saya ingin berterima kasih kepada Dinas Rahasia Amerika Serikat, dan seluruh Penegak Hukum, atas tanggapan cepat mereka terhadap penembakan yang baru saja terjadi di Butler, Pennsylvania,” tulis Trump.

