Anggota TNI AL Tewas dengan Luka Tembak di Pos Penjagaan, POMAL Gelar Penyelidikan

SORONG - Seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lantamal XIV/Sorong berinisial SO, tewas dengan luka tembak di Pos Penjagaannya beberapa waktu lalu.

Komandan Lantamal XIV/Sorong Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo mengatakan, anggota TNI AL tersebut diduga bunuh diri.

Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Lantamal XIV/Sorong saat ini melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara persis penyebab korban mengakhiri hidupnya.

BACA JUGA: Anggota TNI AU Penembak Pemulung Wanita di Palu Lolos dari Hukuman Adat

"Kami sudah minta kepada POMAL untuk lakukan pendalaman, apakah kejadian itu disengaja atau tidak, " ujar Deny kepada awak media, dikutip, Minggu (14/7/2024).

Menurut dia, pendalaman itu lebih kepada pemeriksaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) penggunaan senjata di pos penjagaan Lantamal XIV/Sorong.

"Jadi masih dilakukan pendalaman, mudah-mudahan saja penyelidikan bisa segera selesai, sehingga diketahui penyebab yang sebenarnya, " ujarnya.

Danlantamal menyampaikan bahwa prajurit yang nyawanya tak dapat lagi tertolong akibat tembakan tersebut baru bertugas sekitar lima bulan di Lantamal XIV / Sorong pada Satuan Keuangan Wilayah (Kuwil).