HOME NEWS INTERNATIONAL

Cawapres Trump Sebut Inggris Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir, Langsung Tuai Kritik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |22:47 WIB
Cawapres Trump Sebut Inggris Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir, Langsung Tuai Kritik
Donald Trump dan JD Vance. (Foto: AP/The Mirror)
A
A
A

WASHINGTON - Calon Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) yang berpasangan dengan Donald Trump, JD Vance mengeluarkan pernyataan kontroversial. Senator Ohio berusia 39 tahun itu menyebut Inggris sebagai ‘negara Islam’ pertama di dunia yang memiliki senjata nuklir.

Mengutip The Mirror, Trump mengumumkan pemilihan wakil presiden yang mengejutkan pada hari Senin, setelah upaya pembunuhan yang dilakukannya pada rapat umum di Pennsylvania pada hari Sabtu.

Vance menggambarkan percakapan yang aneh dengan seorang temannya yang bertanya-tanya “negara Islam sejati” mana yang akan menjadi negara pertama yang mendapatkan akses terhadap senjata nuklir.

Dalam pidatonya di hadapan kelompok ekstrem kanan Amerika, Vance mengatakan: "Kami akhirnya memutuskan bahwa sebenarnya Inggris-lah yang menjadi penyebabnya - karena Partai Buruh baru saja mengambil alih," yang ditertawakan oleh hadirin.

Pernyataan mengejutkan ini, yang menjadi lebih aneh lagi karena fakta bahwa Pakistan telah memiliki senjata nuklir yang berfungsi selama lebih dari seperempat abad, dibuat setelah Partai Buruh menang telak dalam Pemilihan Umum tanggal 4 Juli.

Senator Vance menyampaikan komentar tersebut pada konferensi Konservatisme Nasional minggu ini, yang merupakan titik fokus bagi sayap kanan nasionalis Amerika, yang sejalan dengan Konvensi Nasional Partai Republik.

Komentar tersebut dinilai dapat memberikan tekanan pada “hubungan khusus” Inggris dengan Amerika Serikat, yang membuat kedua negara tersebut menyelaraskan kebijakan luar negerinya pada sebagian besar era pascaperang.

Halaman:
1 2
      
