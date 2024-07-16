Advertisement
HOME NEWS JABAR

Petugas Rutan Kebonwaru Bandung Temukan Senpi dan HP di Koper Milik Tersangka Kasus Korupsi

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:51 WIB
Petugas Rutan Kebonwaru Bandung Temukan Senpi dan HP di Koper Milik Tersangka Kasus Korupsi
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Petugas sipir Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung, atau Rutan Kebonwaru menemukan senjata api jenis pistol dan handphone di dalam koper milik Arsan Latif, tersangka kasus korupsi Pasar Cigasing Majalengka.

Pistol dan HP itu ditemukan saat penggeledahan yang dilakukan petugas ketika Arsan hendak menghuni sel di Rutan Kebonwaru titipan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Senin (15/7/2024) malam.

"Jadi, Senin jam 20.30 WIB, kami menerima tahanan dari kejaksaan tinggi. Setelah itu, kami lakukan pengedahan badan, lalu selesai. Jam 21.30 WIB ada PH (penasihat hukum Arsan Latif) membawa koper isi pakaian dan sebagainya," kata Karutan Kebonwaru Bandung Suparman.

Petugas rutan, ujar Suparman, melakukan pemeriksaan sesuai standard operasional prosedur (SOP). Pemeriksaan dilakukan dengan menggeledah barang bawaan berupa koper. Ternyata petugas mendapatkan senjata api dan handphone.

"Setelah itu, karena ini barang yang dilarang, kami langsung koordinasi dengan Polsek Batununggal," ujar Suparman.

"Kita bekerja sama dengan Polsek Batununggal, dan senjata api kami serahkan ke Polsek Batununggal," tutur Karutan.

Topik Artikel :
HP senpi Rutan Kebonwaru penjara
