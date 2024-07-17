Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Bakan Temui FX Rudy Sebelum Pindah ke Jakarta: Beliau Mentor Saya

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |14:36 WIB
Gibran Bakan Temui FX Rudy Sebelum Pindah ke Jakarta: Beliau Mentor Saya
Gibran Rakabuming Raka bakal sowan ke FX Rudy sebelum pindah ke Jakarta (Foto: MNC Media)
SOLO - Setelah mengajukan surat pengunduruan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka merencanakan untuk bertemu dengan warga dan sejumlah tokoh di Kota Solo.

Wakil Presiden terpilih itu juga membuka peluang untuk bertemu dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX. Hadi Rudyatmo.

Gibran saat diwawancarai mengungkapkan bahwa ia akan menemui warga dan sejumlah tokoh di Solo sebelum bertolak ke Jakarta. Tujuannya adalah untuk berpamitan.

“Intinya Beberapa hari sebelum saya ke jakarta saya akan pamit ke tokoh-tokoh,” katanya, Rabu (17/7/2024).

Wakil Presiden terpilih itu juga membuka peluang untuk berkunjung dan bertemu Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Namun, menurutnya rencana tersebut bisa terealisasi jika Rudy mau untuk ditemui.

“Misalnya nanti dalam waktu dekat diizinkan pamit pak ketua DPC, saya akan segera merapat. Bagaimana pun beliau, Pak Rudy, adalah mantan wali kota yang berhasil membangun kota Solo, senior saya, mentor saya. Saya harus sowan sebelum ke Jakarta. Semoga beliau ada waktu ya untuk saya,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
