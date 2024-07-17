8 Kapolres Jajaran Polda Jabar Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

BANDUNG - Sebanyak delapan jabatan kepala kepolisian resor (polres) di jajaran Polda Jabar berganti. Upacara serah terima jabatan (sertijab) kapolres itu berlangsung di Aula Moeryono Mapolda Jabar, Selasa (16/7/2024)

Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus memimpin upacara tersebut yang meliputi pengambilan sumpah jabatan, pelantikan, dan penandatanganan berita acara.

Selain jabatan 8 kapolres, tiga pejabat utama Polda Jabar juga berganti, yaitu, Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Jabar Kombes Pol M Hidayat B digantikan oleh Kombes Pol Ferdinan Pasaribu.

Dir Samapta Polda Jabar Kombes Pol Eko Wahyudi Krisgiono digantikan oleh Kombes Pol Ahmad Yanuariinsan. Jabatan lama Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri.

Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol Yohan Priyoto digantikan oleh Kombes Pol Adiwijaya.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono digantikan oleh AKBP Tri Suhartanto. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono digantikan oleh AKBP Edwar Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kapolres Purwakarta. Tongkat komando Kapolres Purwakarta kini dipegang oleh AKBP Lilik ardhiansyah.

Kemudian, AKBP M Fahri Anggia Natua Siregar melepas tongkat komando Kapolres Indramayu dan diberikan kepada AKBP Ari Setyawan Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukabumi Kota.

Sedangkan Kapolres Sukabumi Kota dijabat oleh AKBP Rita Suwadi. Kepemimpinan di Polres Tasikmalaya Kota pun berganti dari AKBP Bayu Catur Prabowo ke AKBP Haris Dinzah.

Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama digantikan oleh AKBP Mujianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Jabar.

Sedangkan jabatan Kapolres Cianjur yang sebelumnya dijabat AKBP Aszhari Kurniawan, kini digantikan oleh AKBP Rohman Yonky Dilatha mantan Kapolres Garut. Sedangkan jabatan Kapolres Garut diserahkan kepada AKBP Mochamad Fajar Gemilang.