HOME NEWS JABAR

8 Kapolres Jajaran Polda Jabar Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |04:04 WIB
8 Kapolres Jajaran Polda Jabar Berganti, Ini Daftar Lengkapnya
Sertijab jajaran Polda Jabar. (Foto: Agus Warsudi)
BANDUNG - Sebanyak delapan jabatan kepala kepolisian resor (polres) di jajaran Polda Jabar berganti. Upacara serah terima jabatan (sertijab) kapolres itu berlangsung di Aula Moeryono Mapolda Jabar, Selasa (16/7/2024)

Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus memimpin upacara tersebut yang meliputi pengambilan sumpah jabatan, pelantikan, dan penandatanganan berita acara.

Selain jabatan 8 kapolres, tiga pejabat utama Polda Jabar juga berganti, yaitu, Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Jabar Kombes Pol M Hidayat B digantikan oleh Kombes  Pol Ferdinan  Pasaribu.

Dir Samapta Polda Jabar Kombes Pol Eko Wahyudi Krisgiono digantikan oleh Kombes  Pol Ahmad Yanuariinsan. Jabatan lama Penyidik Tindak Pidana  Madya Tingkat II Bareskrim  Polri.

Kabid Propam Polda Jabar Kombes  Pol Yohan  Priyoto digantikan oleh Kombes  Pol Adiwijaya.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono digantikan oleh AKBP Tri Suhartanto. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto  Hadicaksono digantikan oleh AKBP Edwar Zulkarnain yang sebelumnya menjabat Kapolres Purwakarta. Tongkat komando Kapolres Purwakarta kini dipegang oleh AKBP Lilik ardhiansyah.

Kemudian, AKBP M Fahri Anggia Natua Siregar melepas tongkat komando Kapolres Indramayu dan diberikan kepada AKBP Ari  Setyawan  Wibowo yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukabumi  Kota.

Sedangkan Kapolres Sukabumi Kota dijabat oleh AKBP Rita Suwadi. Kepemimpinan di Polres Tasikmalaya Kota pun berganti dari AKBP Bayu Catur Prabowo ke AKBP Haris Dinzah.

Kapolres Pangandaran AKBP Imara  Utama digantikan oleh AKBP  Mujianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Jabar.

Sedangkan jabatan Kapolres Cianjur yang sebelumnya dijabat AKBP Aszhari  Kurniawan, kini  digantikan oleh AKBP  Rohman Yonky Dilatha mantan Kapolres Garut. Sedangkan jabatan Kapolres Garut diserahkan kepada AKBP  Mochamad Fajar Gemilang.

