Kader Perindo Junita Rebeka Maju Wabup Humbang Hasundutan, Bakal Tingkatkan UMKM

JAKARTA - Partai Perindo kembali mengusung kadernya yaitu Junita Rebeka Marbun untuk maju pada Pilkada 2024 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sebagai Calon Wakil Bupati. Junita meyakini kehadiran Perindo bisa meningkatkan kehadiran UMKM.

"Jadi menurut saya dengan kehadiran Perindo harapan saya UMKM bisa ditingkatkan jauh lebih baik karena program Perindo kan juga begitu jadi kan bisa bersinergi," kata Junita di Kantor DPP Partai Perindo, Rabu (17/7/2024).

Junita mengaku bangga mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ia bahkan optimis bisa menang dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, sebab di daerahnya Partai Perindo berhasil mendapatkan kursi yang lebih tinggi dari Pileg sebelumnya.

"Jadi artinya masyarakat itu sudah cukup banyak yang mengenal, dan memang sudah ada pembentukkan tim baik di kecamatan dan di desa," jelasnya.

Sementara pasangannya yang maju sebagai Calon Bupati yang juga didukung Partai Perindo, Oloan Nababan meyakini program kerjanya bakal diteruskan. Oloan merupakan Bupati petahana di wilayah tersebut.

"Mudah-mudahan bisa sukses dan menang seperti apa yag dikatakan ketua umum bahwa seorang kepala daerah itu harus mumpuni dan cinta masyarakatnya," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)