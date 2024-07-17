Advertisement
HOME NEWS NEWS

Heri Purwanto Kader Perindo Maju Calon Wakil Bupati Rejang Lebong, Ini Fokusnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |21:11 WIB
Heri Purwanto Kader Perindo Maju Calon Wakil Bupati Rejang Lebong, Ini Fokusnya
Kader Perindo Heri Purwanto maju Pilkada Rejang Lebong 2024 (Foto : MNC Media/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Kader Partai Perindo, Heri Purwanto bakal maju menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada Pilkada 2024.

Heri telah resmi menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo bersmaa Bakal Calon Bupati Muhammad Fikri.

Heri menagtakan sektor pertanian akan menjadi fokus utama yang akan dibenahi. Sebab menurutnya, mayoritas penghasilan masyarakatnya masih dari bertani.

"Tidak lupa sektor pertanian. Karena di Kabupaten rajang lembong itu masyarakatnya hampir mayoritas penghasilan dari bertani," kata Heri kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Heri menyebut dirinya juga akan berfokus pada bidang kesehatan. Tak lupa peningkatan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga akan dilakukan.

"Layanan kesehatan itu menjadi bidang utama, kemudian layanan pendidikan sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur, jalan yang baik," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
