Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Cabup Lombok Timur Syamsul Luthfi Ingin Entaskan Masalah Pendidikan dan Ketimpangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:42 WIB
Didukung Perindo, Cabup Lombok Timur Syamsul Luthfi Ingin Entaskan Masalah Pendidikan dan Ketimpangan
Perindo berikan surat rekomendasi dukungan ke sejumlah Cakada (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Kabupaten Lombok Timur Syamsul Luthfi menyatakan akan mengentaskan masalah penddikan dan ketimpangan sosial-ekonomi bila terpilih di Pilkada 2024. Hal itu ia sampaikan usai mendapat dukungan dari Partai Perindo.

"Kami ingin mengentaskan beberapa permasalahan dasar di Kabupaten Lombok Timur, utamanya masalah pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial dan ekonomi," kata Luthfi di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Untuk atasi masalah itu, Luthfi bakal melibatkan partisipasi luas masyarakat di Lombok Timur. "Tentunya hal yang akan kami lakukan adalah melibatkan partisipasi seluas-luasnya pada seluruh masyarakat yang ada di Lombok Timur," kata Luthfi.

Terkait dukungan Perindo, Luthfi berkata, partai berlambang Rajawali mengepakan sayap itu memiliki peranan yang bagus di Lombok Timur. Apalagi, kata dia, raihan kursi DPRD Perindo di Lombok Timur meningkat.

"Saya pikir Perindo cukup bagus peranannya di Lombok Timur. Dalam Pemilu yang kemarin juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan ini," tutur Luthfi.

"Artinya adalah bahwa Partai Perindo sudah mulai diterima di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement