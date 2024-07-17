Didukung Perindo, Cabup Lombok Timur Syamsul Luthfi Ingin Entaskan Masalah Pendidikan dan Ketimpangan

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Kabupaten Lombok Timur Syamsul Luthfi menyatakan akan mengentaskan masalah penddikan dan ketimpangan sosial-ekonomi bila terpilih di Pilkada 2024. Hal itu ia sampaikan usai mendapat dukungan dari Partai Perindo.

"Kami ingin mengentaskan beberapa permasalahan dasar di Kabupaten Lombok Timur, utamanya masalah pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial dan ekonomi," kata Luthfi di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Untuk atasi masalah itu, Luthfi bakal melibatkan partisipasi luas masyarakat di Lombok Timur. "Tentunya hal yang akan kami lakukan adalah melibatkan partisipasi seluas-luasnya pada seluruh masyarakat yang ada di Lombok Timur," kata Luthfi.

Terkait dukungan Perindo, Luthfi berkata, partai berlambang Rajawali mengepakan sayap itu memiliki peranan yang bagus di Lombok Timur. Apalagi, kata dia, raihan kursi DPRD Perindo di Lombok Timur meningkat.

"Saya pikir Perindo cukup bagus peranannya di Lombok Timur. Dalam Pemilu yang kemarin juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan ini," tutur Luthfi.

"Artinya adalah bahwa Partai Perindo sudah mulai diterima di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )