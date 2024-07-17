Advertisement
HOME NEWS NEWS

Michael Sianipar Sebut Perindo Lirik Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:10 WIB
Michael Sianipar Sebut Perindo Lirik Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar (foto: dok MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Victor Sianipar menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi sosok terkuat yang dilirik Perindo untuk Pilkada Jakarta 2024. Michael menyebut Perindo dan Anies memiliki sejarah kerja sama.

"Tentu calon terkuat yang kami lirik adalah pak Anies. Karena memang di Pilkada 2017 waktu itu perindo juga sudah mendukung pak Anies," kata Michael di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Michael juga menyebut Anies memiliki sepak terjang yang baik dalam politik di Indonesia. Belum lagi di daerah Jakarta sendiri, Anies memiliki ketokohan yang kuat.

Kendati demikian, ia mengaku Partai Perindo masih mempertimbangkan situasi politik nasional. Oleh sebabnya, partai Perindo masih terus melakukan silaturahmi politik dan komunikasi politik dengan partai lain.

"Kami melihat bahwa partai lain pun masih belum memutuskan. Kami juga melihat perkembangan politik nasional," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
