HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Bergerak Masif di Pilkada, Waketum: Bagian dari Investasi Politik ke Depan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:13 WIB
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: dok Okezone)
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia merespons masifnya Partai Perindo bergerak dan mengambil bagian pada Pilkada serentak 2024. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan investasi politik jangka panjang.

Hal ini merespons kegiatan penyerahan 42 surat rekomendasi kepada pasangan Calon Kepala Daerah yang didukung atau diusung Partai Perindo. Pemberian 42 surat rekomendasi ini merupakan tahap kedua setelah pada 1 Juli 2024 silam, Perindo juga menyerahkan sebanyak 45 surat rekomendasi.

"Bagi kita ini menjadi bagian dari silaturahmi politik dan investasi politik ke depan," kata Ferry saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Rabu (17/7/2024).

Pada penyerahan surat rekomendasi hari ini, Ferry menjelaskan 13 kader Perindo turut andil untuk berpatisipasi sebagai calon kepala daerah atau wakil pada daerah tertentu. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah maju yang dilakukan partai Perindo.

"Saya pikir biasanya kita menjaring hanya untuk konteks Pilkadansi semata, tapi kita ingin menang dan ingin adanya kerja sama sampai lima tahun ke depan," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ferry juga meyakinkan kader atau tokoh yang didukung Partai Perindo telah melalui penjaringan yang ketat. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan misalnya seberapa banyak dukungan dari calon kepala daerah, bagaimana kerja sama politik dengan parpol hingga elektabilitas tokoh itu sendiri.

"Sebelumnya juga kita kasih surat tugas, surat tugas itu upaya untuk mereka melakukan penjaringan dukungan dan koalisi. Kalau misalnya dari sana progresnya bagus maka kita kasih rekomendasi," tutupnya.

