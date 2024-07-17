Advertisement
Didukung Perindo Maju di Pilbup Lingga, Alias Wello: Saya Ingin Lanjutkan Kerja

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:50 WIB
Didukung Perindo Maju di Pilbup Lingga, Alias Wello: Saya Ingin Lanjutkan Kerja
Cabup Lingga Alias Wello (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Kabupaten Lingga Alias Wello menyatakan ingin melanjutkan pekerjaan rumah yang belum selesai di daerah kepemimpinannya. Hal itu disampaikan Alias usai menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo di Pilbup Kabupaten Lingga, Rabu (17/7/2024).

"Yang pasti saya ingin melanjutkan kerja-kerja yang saya pernah amanahkan tetapi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik," kata Alias.

Menurutnya, perlu kerja keras dan sinergi antara pemerjntah daerah dan pengambil kebijakan lain dalam membangun Kabupaten Lingga. Apalagi, masalah di wilayahnya terbilang banyak pekerjaan rumah.

"Banyak sekali (masalah), kami menekankan ada penekanan pembangunan pusat ekonomi yang bersandar pada empat pilar pembangunan yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan dan pariwisata," tutur Alias.

"Karena ini merupakan sumber daya daerah yang betul-betul sangat baik sekali dan perlu kita optimalkan dengan baik," imbuhnya.

