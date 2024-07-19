Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NUSANTARA

Bejat! Oknum Perawat di Way Kanan Cabuli Anak Rekan Kerjanya

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:54 WIB
Bejat! Oknum Perawat di Way Kanan Cabuli Anak Rekan Kerjanya
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

WAYKANAN - Seorang oknum perawat puskesmas di Gunung Labuhan dilaporkan ke polisi. Pasalnya, ia diduga melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Jumat (19/7/2024).

Oknum perawat yang dilaporkan berinisial RH (31). RH diketahui bertugas di Puskesmas, Kecamatan Gunung Labuhan. Sedangkan korbannya sebut aja Mawar (14) bukan nama sebenarnya.

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Mangara Panjaitan menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan kasus pencabulan tersebut.

Mangara pun membeberkan peristiwa dugaan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut terungkap pada hari Jumat 5 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu SM (selaku orang tua korban) didatangi oleh saksi dan menceritakan bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap korban di ruangan aula puskesmas tempat pelaku bekerja.

Lalu SM menanyakan kejadian yang dialami korban, dan ternyata peristiwa tersebut diduga sudah terjadi sebanyak 2 kali dimana perbuatan pertama di alami oleh Mawar pada Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di ruang rawat inap di puskesmas tersebut.

Saat itu orang tua korban mengajak korban untuk menemani piket malam, namun di luar dugaan ketika SM yang merupakan rekan kerja pelaku sedang tidur di ruang kebidanan. Pelaku mempertontonkan film dewasa kepada anak korban dan akhirnya video tersebut dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuataan asusila.

Halaman:
1 2
      
