Gibran Akan Uji Coba Makan Siang Gratis di Solo Senin Depan

SOLO - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan, akan menguji coba program makan siang gratis di Solo, Jawa Tengah pada Senin 22 Juli 2024. Itu diungkapkan menyusul ramai isu pemangkasan anggaran makan siang gratis.

"Hari Senin ada uji coba makan siang gratis, nanti saya ajak ya," ujar Gibran, Kamis 18 Juli 2024.

Gibran menegaskan, terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15 ribu per anak menjadi Rp7.500 belum final. Putra sulung Presiden Jokowi itu justru mempertanyakan adanya kabar bahwa makan siang gratis hanya Rp7 500.

Menurutnya, dari awal anggaran makan siang gratis senilai Rp15 ribu per anak itu sudah ideal. Terlebih, simulasi makan siang gratis dengan anggaran senilai Rp15 ribu itu sudah diujicobakan di beberapa tempat.

Pihaknya mengaku sudah melibatkan banyak ahli gizi. Sehingga Rp15 ribu cukup ideal. Namun, nanti jika ada masukan dari orangtua murid, murid, dan guru nanti bisa disampaikan.

