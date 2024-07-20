Ngaku Sakit, Pasien di Dumai Rampok Bidan

DUMAI - Seorang bidan di Kota Dumai, Riau, bernama Siti Aisyah (34) menjadi korban perampokan pasiennya. Kepada sang bidan, pelaku akan berobat penyakit spilis.

Dalam aksinya pelaku mengambil harta benda korban. Pelaku menggunakan senjata api dan senjata tajam dalam menjalankan aksinya.

”Kejadian Sabtu kemarin. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian ke kita dan langsung cari pelaku,” kata Kasat Reskirm Polres Dumai AKP Primadona, Jumat (19/7/2024).

Dalam aksinya, pelaku menghubungi nomor praktik pengobatan korban. Pelaku bertanya apakah Siti bisa mengobatinya dan datangnya ke rumah di Jalan Gunung Slamet, Bumi Ayu, Dumai.

Korban pun menyanggupinya, korban pun datang ke rumah pelaku. “Kepada korban pelaku mengaku punya penyakit sipilis (raja singa). Pelakunya datang ke praktik Siti Aisyah,” imbuhnya.