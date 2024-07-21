Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Gempur Jalur Gaza Utara, 30 Orang Tewas Termasuk 1 Jurnalis dan Keluarganya

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |00:34 WIB
Israel Gempur Jalur Gaza Utara, 30 Orang Tewas Termasuk 1 Jurnalis dan Keluarganya
Israel serang Gaza Utara (foto: dok Reuters)
A
A
A

PASUKAN Israel kembali menggempur beberapa daerah di Jalur Gaza, pada Sabtu 20 Juli 2024. Penyerangan tersebut menewaskan sedikitnya 30 warga Palestina, saat sejumlah tank maju lebih jauh ke Rafah barat dan utara.

"Dalam kejadian tersebut, telah menewaskan jurnalis lokal Mohammad Abu Jasser, istrinya, dan dua anaknya, dalam serangan terhadap rumah mereka di Jalur Gaza utara," kata seorang petugas medis, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (21/7/2024).

Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan, kematian Abu Jasser menambah jumlah personel media Palestina yang tewas akibat tembakan Israel menjadi 161 orang sejak 7 Oktober. Dan serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan 37 warga Palestina dalam 24 jam terakhir, serta menghancurkan beberapa rumah.

"Di kamp Al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, serangan udara terhadap gedung bertingkat, melukai beberapa orang, termasuk dua jurnalis lokal," kata petugas penyelamat.

Di Rafah, di mana Israel mengatakan pihaknya bertujuan untuk membongkar batalion terakhir sayap bersenjata Hamas, penduduk mengatakan tank-tank tersebut maju lebih jauh ke wilayah utara kota dan menguasai puncak bukit di barat, di tengah baku tembak sengit dengan pejuang pimpinan Hamas.

Tentara mengatakan pasukan terus melakukan operasi di Rafah, menghilangkan banyak pria bersenjata selama beberapa hari terakhir di wilayah Tel Al-Sultan di sisi barat kota. Di Gaza Tengah, militer mengatakan pihaknya melakukan penggerebekan terhadap infrastruktur militan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173179//prabowo-Tu27_large.jpg
Prabowo Sebut Penghasilan Wartawan Sedikit, yang Banyak Bosnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/18/3165489//serangan_israel_menghantam_rumah_sakit_nasser_di_khan_younis_gaza-7QVU_large.jpg
Serangan Israel di RS Nasser Gaza Tewaskan Setidaknya 20 Orang, Berikut Fakta-faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/18/3165372//serangan_israel_menghantam_rumah_sakit_nasser_di_khan_younis_gaza-VfjG_large.jpg
Serangan Israel Hantam Rumah Sakit Gaza, Tewaskan Setidaknya 20 Orang, Termasuk Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/18/3164346//ilustrasi-UP7G_large.jpg
Israel Mulai Operasi Militer Kuasai Gaza, Bentrokan dengan Hamas Pecah di Khan Younis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164273//media_massa-gasr_large.jpg
Media Miliki Peran Krusial dalam Menopang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155720//ijti_lemhannas-0tQM_large.jpeg
IJTI dan Lemhannas Teken MoU Penguatan Wawasan Kebangsaan Jurnalis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement