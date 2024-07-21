Israel Gempur Jalur Gaza Utara, 30 Orang Tewas Termasuk 1 Jurnalis dan Keluarganya

PASUKAN Israel kembali menggempur beberapa daerah di Jalur Gaza, pada Sabtu 20 Juli 2024. Penyerangan tersebut menewaskan sedikitnya 30 warga Palestina, saat sejumlah tank maju lebih jauh ke Rafah barat dan utara.

"Dalam kejadian tersebut, telah menewaskan jurnalis lokal Mohammad Abu Jasser, istrinya, dan dua anaknya, dalam serangan terhadap rumah mereka di Jalur Gaza utara," kata seorang petugas medis, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (21/7/2024).

Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan, kematian Abu Jasser menambah jumlah personel media Palestina yang tewas akibat tembakan Israel menjadi 161 orang sejak 7 Oktober. Dan serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan 37 warga Palestina dalam 24 jam terakhir, serta menghancurkan beberapa rumah.

"Di kamp Al-Nuseirat di Jalur Gaza tengah, serangan udara terhadap gedung bertingkat, melukai beberapa orang, termasuk dua jurnalis lokal," kata petugas penyelamat.

Di Rafah, di mana Israel mengatakan pihaknya bertujuan untuk membongkar batalion terakhir sayap bersenjata Hamas, penduduk mengatakan tank-tank tersebut maju lebih jauh ke wilayah utara kota dan menguasai puncak bukit di barat, di tengah baku tembak sengit dengan pejuang pimpinan Hamas.

Tentara mengatakan pasukan terus melakukan operasi di Rafah, menghilangkan banyak pria bersenjata selama beberapa hari terakhir di wilayah Tel Al-Sultan di sisi barat kota. Di Gaza Tengah, militer mengatakan pihaknya melakukan penggerebekan terhadap infrastruktur militan.