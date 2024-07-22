Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sejumlah Tokoh Apresiasi Kunjungan Presiden Jokowi dalam Perayaan HAN Ke-40 di Papua

Edy Siswanto , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |23:26 WIB
Sejumlah Tokoh Apresiasi Kunjungan Presiden Jokowi dalam Perayaan HAN Ke-40 di Papua
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAYAPURA - Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Provinsi Papua. Presiden tiba di Bandara Sentani pada Senin (22/7/2024) sekira pukul 17. 35 WIT menggunakan Pesawat Kepresidenan.

Lawatan ke-18 kalinya ini ke Bumi Cendrawasih, untuk menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 yang akan dilaksanakan di Istora Papua Bangkit Sentani, Kabupaten Jayapura.

Berbagai tokoh di Papua termasuk tokoh agama memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas perhatian yang besar kepada tanah Papua.

Salah satunya Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten Jayapura, Pendeta Alberth Yoku, S.Th. Ia menyampaikan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas kunjungan Presiden.

"Selamat jumpa kembali, sekaligus sebagai anak Papua menyampaikan selamat datang Bapak presiden Jokowi untuk yang ke-18 kalinya ke Papua, bertemu dengan semua rakyatmu yang ada di sini, tapi kali ini sangat istimewa karena bapak datang bertemu anak cucu dari bangsa, dan negara ini yang akan menjadi generasi emas di masa depan 2045 pada perayaan Hari Anak Nasional ke-40 tahun," ucap Pendeta Alberth.

Diakuinya, banyak anak-anak Papua mengidolakan sosok presiden Joko Widodo, dan tentu menjadi Presiden yang berbeda dari sebelum-sebelumnya.

"Bapak Presiden banyak idolanya di Papua, termasuk anak-anak Papua, banyak yang mengidolakan bapak. Terimakasih bapak atas ketulusan membangun Papua, terimakasih atas motivasi yang besar diberikan untuk anak-anak Papua, perhatian yang besar untuk tanah Papua. Tuhan menjaga bapak Presiden dari keberangkatan di Jakarta hingga sampai ke Papua dan sekembalinya lagi, Amin," ucap Pendeta yang juga sebagai Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
