Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media Israel: Surat Penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Segera Keluar

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |06:33 WIB
Media Israel: Surat Penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Segera Keluar
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turun dari pesawat Kepresidenan dalam kunjungan ke luar nergeri. (Foto: TimesofIsrael)
A
A
A

JERUSALEM - Media Israel mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan Mahkamah Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Kekhawatiran itu muncul seiring keluarnya seruan dari Mahkamah Internasional (ICJ), agar Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya atas wilayah Palestina. Salah satu media yang memunculkan kekhawtiran itu adalah Haaretz yang cukup punya pengaruh di Israel.

menurut Haaretz, pada hari Minggu kekhawatiran di antara para pejabat di Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman Israel bahwa pendapat ICJ "memberikan legitimasi yang lebih besar" terhadap kemungkinan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan yang diminta oleh Jaksa Karim Khan.

"Penilaian di negara pendudukan menunjukkan kemungkinan dampak politik yang diakibatkan oleh pendapat ICJ," tulis Haaretz. Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat nasihatnya pada hari Jumat mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem.

Mahkamah tersebut menyimpulkan bahwa "keberadaan Negara Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah melanggar hukum" karena beratnya pelanggaran hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan larangan diskriminasi etnis dan apartheid .

Pengajuan permintaan mendadak Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Gaza merupakan upaya pertama ICC untuk menangkap pemimpin negara yang didukung Barat saat masih menjabat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069089/ibrahim_aqil-YLux_large.jpg
Daftar 7 Pemimpin Tinggi Hizbullah Tewas di Tangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069085/ledakan_bom-uP0b_large.jpg
Israel Gunakan Bom Penghancur Bunker Buatan AS untuk Bunuh Pemimpin Hamas, Salah Satu Terbesar di Era Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/18/3067691/bersiap_perang_darat-hkgZ_large.jpg
Israel Rencanakan Perang Darat ke Labanon, AS Peringatkan Perang Terbuka di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/18/3067310/yasmina_nassar-SliV_large.jpg
Pesan Menyentuh Bocah 6 Tahun Sebelum Dibunuh Rudal Israel, Bikin Nangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/18/3066806/rudal_hizbullah-zsGk_large.jpg
Korban Serangan Israel Tembus 492 Orang, PBB Hanya Bilang Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/18/3066723/benjamin_netanyahu-bh9i_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan Ratusan Warga Lebanon, Netanyahu: Kami Akan Menyakitinya dengan Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement