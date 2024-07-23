Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Kamala Harris Mampu Kalahkan Donald Trump?

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |17:52 WIB
Apakah Kamala Harris Mampu Kalahkan Donald Trump?
Apakah Kamala Harris bisa mengalahkan Donald Trump? (Foto: AFP)
A
A
A

NEW YORK Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengumumkan pengunduran diri dari pencalonan presiden dan memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden (Wapres) AS Kamala Harris untuk maju menggantikan dirinya.

Hal ini tentu memberikan tantangan bagi Kamala Harris. Tantangan yang paling berat adalah mengalahkan calon dari Partai Republik Donald Trump. Naiknya dia ke posisi teratas akan membawa kekuatan baru bagi Partai Demokrat, tetapi juga mengungkap kelemahan yang tidak terlalu menjadi perhatian Biden.

Berdasarkan jajak pendapat baru-baru ini, Harris sedikit tertinggal dari mantan presiden tersebut, yakni posisi yang kira-kira mirip dengan posisi Biden sebelum pengumuman bersejarahnya. Namun mungkin ada lebih banyak ruang bagi angka-angka tersebut untuk berubah seiring kita beralih dari pertarungan hipotetis ke pertarungan yang sangat nyata.

Setidaknya untuk sesaat, Partai Demokrat mendapat kejutan energi setelah lebih dari tiga minggu penuh kekhawatiran mengenai kebugaran dan kemampuan presiden untuk mempertahankan kampanyenya.

Semua calon pesaing utama Harris dalam pencalonan telah mendukungnya. Begitu pula mantan Ketua DPR Nancy Pelosi yang masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam politik Partai Demokrat.

Rasa antusiasme yang baru terhadap kepresidenan Partai Demokrat ini disertai dengan tanda dolar. Menurut tim kampanye Harris, wakil presiden tersebut mengumpulkan lebih dari USD80 juta (Rp1,3 triliun) dalam bentuk donasi baru dalam waktu 24 jam sejak pengumuman Biden.

Ini menjadi total donasi terbesar dalam satu hari dari semua kandidat pada siklus pemilu ini. Dana ini juga ditambah dengan hampir USD100 juta (Rp1,6 triliun) yang diwarisinya dari pundi-pundi penggalangan dana Biden-Harris. Semuanya ini memberinya landasan finansial yang kuat untuk kampanye yang akan datang.

Harris, jika dia menjadi calon presiden, juga akan meredakan salah satu serangan paling efektif yang dilancarkan Partai Republik terhadap lawan mereka yaitu usianya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3175971/trump_dan_barack_obama-xL9r_large.jpg
Gagal Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Malah Serang Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/18/3170195/donald_trump-aPDO_large.jpg
Trump Serang Kapal Kartel Narkoba di Venezuela, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169309/charlie_kirk-ugJT_large.jpg
Profil Charlie Kirk, Influencer AS dan Anak Emas Trump yang Tewas Ditembak saat Pidato
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154461/as-AdE3_large.jpg
Trump Bakal Gunakan Wewenangnya Kirim Senjata Senilai USD300 Juta ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146081/penjara-ESMn_large.jpg
Kemlu: 2 WNI Ditahan di LA Akibat Kebijakan Imigrasi Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement