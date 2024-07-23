Apakah Kamala Harris Mampu Kalahkan Donald Trump?

NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengumumkan pengunduran diri dari pencalonan presiden dan memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden (Wapres) AS Kamala Harris untuk maju menggantikan dirinya.

Hal ini tentu memberikan tantangan bagi Kamala Harris. Tantangan yang paling berat adalah mengalahkan calon dari Partai Republik Donald Trump. Naiknya dia ke posisi teratas akan membawa kekuatan baru bagi Partai Demokrat, tetapi juga mengungkap kelemahan yang tidak terlalu menjadi perhatian Biden.

Berdasarkan jajak pendapat baru-baru ini, Harris sedikit tertinggal dari mantan presiden tersebut, yakni posisi yang kira-kira mirip dengan posisi Biden sebelum pengumuman bersejarahnya. Namun mungkin ada lebih banyak ruang bagi angka-angka tersebut untuk berubah seiring kita beralih dari pertarungan hipotetis ke pertarungan yang sangat nyata.

Setidaknya untuk sesaat, Partai Demokrat mendapat kejutan energi setelah lebih dari tiga minggu penuh kekhawatiran mengenai kebugaran dan kemampuan presiden untuk mempertahankan kampanyenya.

Semua calon pesaing utama Harris dalam pencalonan telah mendukungnya. Begitu pula mantan Ketua DPR Nancy Pelosi yang masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam politik Partai Demokrat.

Rasa antusiasme yang baru terhadap kepresidenan Partai Demokrat ini disertai dengan tanda dolar. Menurut tim kampanye Harris, wakil presiden tersebut mengumpulkan lebih dari USD80 juta (Rp1,3 triliun) dalam bentuk donasi baru dalam waktu 24 jam sejak pengumuman Biden.

Ini menjadi total donasi terbesar dalam satu hari dari semua kandidat pada siklus pemilu ini. Dana ini juga ditambah dengan hampir USD100 juta (Rp1,6 triliun) yang diwarisinya dari pundi-pundi penggalangan dana Biden-Harris. Semuanya ini memberinya landasan finansial yang kuat untuk kampanye yang akan datang.

Harris, jika dia menjadi calon presiden, juga akan meredakan salah satu serangan paling efektif yang dilancarkan Partai Republik terhadap lawan mereka yaitu usianya.