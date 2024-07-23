Yuk Awasi Proses Seleksi Capim dan Dewas KPK, Jangan sampai Lolos Calon Tak Berintegritas!

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap seleksi calon pimpinan (capim) KPK, tapi juga harus mengawasi ketat seleksi proses menjaring Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Antirasuah itu.

"Seleksi Dewas tetap harus dipantau agar jangan sampai yang terpilih adalah orang orang yang tidak berintegritas dan mempunyai rekam jejak buruk," kata Yudi yang dikutip Senin (22/7/2024).

"Alih-alih mengawasi kerja dan prilaku etik pimpinan dan pegawai KPK malah menjadi pelindung mereka yang melanggar etik," sambungnya.

Menurutnya, peranan Dewas KPK juga penting. Khususnya untuk mengawasi seluruh kinerja insan KPK agar tetap pada jalur kode etik dan aturan yang berlaku.

"Dewas harus diisi orang orang yang berani menindak pegawai dan pimpinan KPK dengan sanksi dan hukuman tegas serta semangat zero tolerance terhadap pelanggar etik," ujarnya.