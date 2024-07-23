Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Potensi Zakat, BAZNAS Berikan Rekomendasi Izin Pembentukan Tiga LAZ

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |22:01 WIB
Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ dan Penandatanganan Pakta Integritas kepada tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai upaya untuk mendorong potensi zakat di Indonesia. 

Ketiga LAZ itu di antaranya, Yayasan Rintisan Amal Bunda, Yayasan Sahabat Almira Indonesia, dan Yayasan Darul Fattah Peduli.

Pemberian surat rekomendasi izin ini diikuti dengan penandatangan pakta integritas oleh BAZNAS RI dan para perwakilan LAZ yang diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Selasa (23/7/2024). Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, Ketua Yayasan Rintisan Amal Bunda Anita Ratna Faoziyah, Ketua Yayasan Sahabat Almira Indonesia Humairoh, serta Ketua Yayasan Darul Fattah Peduli Aryasin. 

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat mengatakan, pemberian surat rekomendasi izin ini menandakan langkah penting dalam upaya BAZNAS untuk memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia dengan mengacu pada prinsip 3A BAZNAS, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Dalam sambutannya, Achmad menyampaikan Pakta Integritas yang diserahkan kepada ketiga LAZ ini berisi sejumlah komitmen penting yang wajib dipatuhi oleh LAZ, di antaranya transparansi pada pelaporan keuangan, akuntabilitas dalam penggunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta independensi dari hal-hal politik.

