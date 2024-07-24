Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Siswa SMP Ditemukan Tewas Tergantung di Kontrakannya

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:11 WIB
Miris! Siswa SMP Ditemukan Tewas Tergantung di Kontrakannya
Illustrasi gantung diri (foto: dok freepik)
BANDARLAMPUNG - Seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berinisial A (16), ditemukan tewas gantung diri di kontrakannya di wilayah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung, Rabu (24/7/2024). 

Seorang warga, Aji mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh temannya. Karena keluarga korban sedang berdagang di pasar.

“Keluarganya lagi dagang, yang mengetahui korban meninggal itu temannya," ujar Aji kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolsek Sukarame, Kompol M Rohmawan mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi soal kejadian tersebut dari warga sekitar pukul 08.00 WIB.

“Polsek Sukarame mendapatkan informasi dari warga jam 08.00 WIB ada salah satu warganya yang gantung diri,” kata dia. 

 

