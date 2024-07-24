Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pilbup Jepara, Elektabilitas Calon Petahana Tinggi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |06:09 WIB
Pilbup Jepara, Elektabilitas Calon Petahana Tinggi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JEPARA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei sejak 10 - 20 Juli untuk mengukur preferensi masyarakat terhadap tingkat elektabilitas para bakal calon pada Pilkada Jepara, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan pada 27 November nanti.

Hasil survei menunjukkan sosok pada posisi petahana Bupati Jepara Dian Kristiandi dan Wakil Bupati Jadug Trimulyo berpeluang besar memenangkan Pilkada Jepara.

Selain itu, tingginya tingkat elektabilitas mantan Bupati Jepara Dian Kristiandi berhubungan erat dengan tingkat approval rating dari kepemimpinannya di Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Di mana tingkat kepuasan mencapai 73,9%, tidak puas sebesar 17,4%, dan menganggap biasa saja sebesar 8,7%.

"Sehingga mantan Bupati Jepara Dian Kristiandi akan berpeluang besar menang bila berpasangan dengan Jadug Trimulyo. Hal ini juga sesuai dengan beberapa simulasi komposisi berpasangan," kata Direktur Eksekutive LKPI Togu lubis dalam keterangannya, Rabu (23/7/2024).

Togu menjelaskan, pada simulasi tiga pasang nama calon dengan komposisi Witiarso Utomo - Jadug Trimulyo (34,8%), Dian Kristiandi - Arizal Wahyu Hidayat (26,3%), Nuruddin Amin -Haizul Ma'arif (14,4%), dan tidak memilih (24,5%).

Sementara, pada simulasi tiga pasang nama calon, dengan komposisi nama berbeda Dian Kristiandi - Jadug Trimulyo (38,3%), Witiarso Utomo - Ibnu Hajar (26,7%), Nuruddin Amin - Arizal Wahyu Hidayat (9,6%), dan tidak memilih (25.4%).

Sementara itu, pada Simulasi dua pasang nama calon, dengan komposisi antara dua pasangan nama bakal cabup - cawabup maka hasilnya Dian Kristiandi - Jadug Trimulyo dipilih (54,6%), Witiarso Utomo-Ibnu Hajar dipilih (34,6%), dan tidak memilih (10.8%).

"Dalam simulasi head to head cabup - cawabup diubah komposisinya Witiarso Utomo dan Jadug Trimulyo berpasangan tingkat elektabilitasnya di angka (40,8%). Sedangkan pasangan Dian Kristiandi - Nuruddin Amin diangka (39,8%) dan yang tidak memilih sebesar (19,4%)," kata Togu.

Sisi lain, tentang tingkat keterpilihan, popularitas, dan akseptabilitas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam survei menunjukkan Dian Kristiandi mendapatkan tingkat popularitas dan akseptabilitas tertinggi dengan angka 85% dan 80%.

