HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ungkap PDIP Akan Umumkan Nama-Nama Bakal Cagub  di Akhir Juli 

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |01:03 WIB
Ganjar Pranowo Ungkap PDIP Akan Umumkan Nama-Nama Bakal Cagub  di Akhir Juli 
Ganjar Pranowo
A
A
A

YOGYAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengungkapkan partainya akan mulai mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur yang akan maju di Pilkada Serentak 2024 mendatang, pada akhir bulan Juli ini. 

Ganjar mengatakan pengumuman itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta.

"Kalau Pilgub seluruh Indonesia sekarang lagi berproses. Insyaallah akhir bulan (Juli) mungkin secara bertahap akan mulai diumumkan termasuk Jakarta, Jawa Tengah, provinsi-provinsi besar pasti seksi, kan, orang ingin melihat semua," kata Ganjar, Rabu (24/07)2024).

Terkait nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa yang digadang-gadang bakal menempati pos Cagub Jawa Tengah, Ganjar masih belum bisa memastikan. Menurutnya, PDIP saat ini masih fokus pada tahapan seleksi dan rekrutmen.

"Belum sih, belum tahu, nanti akan ditugaskan ke mana, termasuk beliau sendiri sebagai kader pasti siap tapi tapi kita sedang kalkulasi mana yang paling bagus. Kan, dinamika politiknya sangat dinamis," ujarnya. 

 

