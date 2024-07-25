Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jasa Marga Salurkan Bantuan Pendidikan ke Sekolah Luar Biasa Budi Daya Kasih Cijantung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |13:23 WIB
Jasa Marga Salurkan Bantuan Pendidikan ke Sekolah Luar Biasa Budi Daya Kasih Cijantung
Jasa Marga serahkan bantuan untuk SLB B dan C Budi Daya Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (23/7). (Foto: dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali merealisasikan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa penyerahan bantuan pendidikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C Budi Daya, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (23/7).

Bantuan ini diberikan oleh Jasa Marga dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-40 yang jatuh pada 23 Juli 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Daya Kasih Arthur Mehamat, Kepala Sekolah SLB B Budi Daya Sri Hartati, Kepala Sekolah SLB C Budi Daya Teti Sulastri, Ketua Komite Budi Daya Nur Pradipta, para guru, serta murid-murid SLB Bagian B dan C Budi Daya.

Bantuan yang disalurkan Jasa Marga berupa sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laptop, infocus, sound system, peralatan olahraga, alat berkebun, alat keterampilan tata boga, dan kaus olahraga serta bantuan sarana prasarana pendidikan lainnya seperti lemari dan kursi.

Bantuan ini diserahkan oleh Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari dan diterima langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Budi Daya Kasih Arthur Mehamat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094432/catat-ini-puncak-arus-mudik-dan-balik-nataru-di-tol-solo-yogyakarta-t5Xc22Q51b.jpg
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084627/ada-kecelakaan-horor-di-tol-cipularang-jasa-marga-buka-suara-a0oMMQuRbN.jpg
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement