Jasa Marga Salurkan Bantuan Pendidikan ke Sekolah Luar Biasa Budi Daya Kasih Cijantung

Jasa Marga serahkan bantuan untuk SLB B dan C Budi Daya Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (23/7). (Foto: dok Jasa Marga)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali merealisasikan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa penyerahan bantuan pendidikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B dan C Budi Daya, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (23/7).

Bantuan ini diberikan oleh Jasa Marga dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-40 yang jatuh pada 23 Juli 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Daya Kasih Arthur Mehamat, Kepala Sekolah SLB B Budi Daya Sri Hartati, Kepala Sekolah SLB C Budi Daya Teti Sulastri, Ketua Komite Budi Daya Nur Pradipta, para guru, serta murid-murid SLB Bagian B dan C Budi Daya.

Bantuan yang disalurkan Jasa Marga berupa sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laptop, infocus, sound system, peralatan olahraga, alat berkebun, alat keterampilan tata boga, dan kaus olahraga serta bantuan sarana prasarana pendidikan lainnya seperti lemari dan kursi.

Bantuan ini diserahkan oleh Corporate Social Responsibility Department Head Jasa Marga Andina Rahmasari dan diterima langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Budi Daya Kasih Arthur Mehamat.