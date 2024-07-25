Sopir Taksi Online di Kendari Tewas Dibacoki Penumpangnya yang Diduga Gangguan Jiwa

KENDARI - Seorang sopir taksi online di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri. Perisitiwa ini terjadi di Jalan Dokter Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, pada Rabu 24 Juli 2024.

Ironisnya, peristiwa tersebut di rekam oleh sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Namun tak ada yang berani melerai, karena takut pelaku memegang sebilah parang, hingga korban terbaring lemas berlumuran darah.

Korban dibacoki pelaku dan mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian akibat kehabisan banyak darah. Usai membunuh korban, warga sekitar kemudian menangkap pelaku dan langsung menyerahkan ke kantor polisi.