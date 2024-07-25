Deklarasi Anwar Hafid-Reny di Pilgub Sulteng, Pedagang Kecil Kecipratan Untung

JAKARTA - Deklarasi Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Anwar Hafid dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Reny Lamadjido membawa keberkahan besar bagi para pelaku UMKM lokal. Berkat acara deklarasi pasangan BERANI (Bersama Anwar-Reny), para pelaku UMKM ini mendapatkan omzet dua hingga tiga kali lipat dari biasanya.

"Bapak Anwar Hafid terimakasih banyak, begitu juga dengan Ibu dokter Reny, yang namanya rezeki tidak kemana ya, ternyata ada rezeki kami di kegiatan deklarasi malam ini,” ucap Pengusaha Mikro, Martini, Kamis (25/7/2024).

Martini mengatakan, sangat bersyukur diperbolehkan berjualan di sekitar area deklarasi. Pasalnya, ia seperti ketiban rezeki nomplok berkat banyaknya masyarakat yang datang ke lapangan bola Kelurahan Mapane.

Serupa dengan Martini, pedagang kaki lima asal Tojo Una Una (Touna), Muhammad Fitra juga mengungkapkan kebahagiaannya berkesempatan berdagang di acara deklarasi Anwar-Reny. Fitra, sapaan akrabnya menuturkan, ia telah membuka lapaknya dari jam 5 sore dan merasakan peningkatan pendapatan.

“Alhamdulillah, sejak saya buka dari jam 5 sore, rezeki yang didapat lebih dari cukup,” ucap Fitra.