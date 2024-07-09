Demokrat, PBB dan PKS Usung Anwar Hafid-Reny Lamadjido di Pilgub Sulteng

JAKARTA - Partai Demokrat, PKS, dan PBB mengusung Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Cawagub untuk Pilgub Sulteng 2024. Anwar-Reny dinilai sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang tepat untuk bangkitkan kejayaan Sulawesi Tengah.

Deklarasi dukungan partai koalisi terhadap Anwar Hafid-Reny Lamdjido disambut ribuan masyarakat Sulteng.

Ketua DPW PKS Sulteng, Muhammad Wahyuddin, menegaskan bahwa tidak ada lagi keraguan untuk memilih Anwar Hafid. Bupati Morowali 2007-2018 berprestasi tersebut memiliki kompetensi yang paling sempurna untuk memimpin Sulteng.

"Kami di PKS ingin menawarkan kepada masyarakat calon pemimpin yang paketnya, paket komplit," ucap Wahyuddin, Selasa (9/7/2024)

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sulteng, Herman Latabe, juga memberikan dukungan penuh. Anwar Hafid dinilai sosok yang punya komitmen setia bersama rakyat.

"Saya pikir cukup jelas, seorang Anwar Hafid bukan orang baru di keluarga besar PBB. Beliau bersama-sama PBB sejak 2007, komitmen beliau untuk bersama rakyat sangat dibutuhkan dari seorang pemimpin," kata Herman.

Di tempat yang sama, Anwar Hafid menyatakan tekad untuk membangun Sulawesi Tengah dengan melibatkan masyarakat. "Allah mentakdirkan kita berkumpul dan mendeklarasikan diri untuk memperjuangkan kemajuan Sulawesi Tengah," kata Anwar Hafid.

Anwar Hafid menegaskan komitmennya membawa Sulteng menuju kemajuan yang lebih baik. Meskipun sebelumnya diragukan meraih dukungan partai, Anwar tetap mantap menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 2024. "Saya ini, orang bilang Pak Anwar tidak bisa jadi gubernur di sini," ucap Anwar dalam sambutannya.

Banyak yang meragukan pencalonannya karena tidak memiliki modal kapital kuat. Namun Anwar Hafid membala dengan kelakar bahwa Pilgub hari ini adalah mengulang sejarah bahwa Gubernur pertama di Sulteng pernah ada yang Bernama Anwar.

Dengan memiliki kesamaan nama dengan Gubernur pertama Sulteng, Anwar Datuk Madjo Basa Nan Kuning, Bupati Morowali dua periode tersebut, optimistis membuat Sulteng berjaya. Setelah 60 tahun, Gubernur Sulteng akan dipimpin kembali oleh orang bernama Anwar.

"Dulu nama Gubernur pertama Anwar asalnya dari Minangkabau hurufnya M. 2024 insyaallah Gubernurnya juga Anwar asalnya huruf M juga, Morowali," ujarnya.