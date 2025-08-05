Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Legislator Perindo Sulteng Mahfud Masuara Hadiri Final Turnamen Voli: Energi Positif bagi Daerah

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |18:52 WIB
Legislator Perindo Sulteng Mahfud Masuara Hadiri Final Turnamen Voli: Energi Positif bagi Daerah
Legislator Perindo Sulteng Mahfud Masuara menghadiri final turnamen voli MMC Berani Cup 2025 di Donggala, Senin (5/8/2025). (Foto: Partai Perindo)
A
A
A

DONGGALA – Turnamen bola voli MMC Berani Cup resmi berakhir di Lapangan Sibado, Donggala, Sulawesi Tengah. Penutupan ajang ini dilakukan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua DPW Partai Perindo, Mahfud Masuara, yang turut hadir menyaksikan partai final antara JAS Siweli dan JONO OGE.

Mahfud mengapresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan turnamen yang digagas oleh masyarakat dan pemuda lokal ini. Dia menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana membangun karakter, menanamkan nilai sportivitas, dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat.

“Turnamen seperti ini adalah energi positif bagi daerah. Kita perlu lebih banyak kegiatan serupa untuk menyatukan masyarakat dan memberikan ruang tumbuh bagi generasi muda,” ujar Mahfud di hadapan ribuan penonton yang memadati arena, dikutip Senin (5/8/2025).

Tak hanya menjadi ajang kompetisi, MMC Berani Cup juga menjadi momentum silaturahmi lintas wilayah, khususnya di kawasan Donggala dan sekitarnya. Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran tokoh-tokoh daerah serta besarnya jumlah penonton yang hadir sejak awal turnamen hingga partai final.

Turnamen ditutup dengan seremoni penyerahan piala kepada JAS Siweli, yang tampil impresif sepanjang pertandingan final. Tim ini sukses mencatatkan sejarah sebagai juara MMC Berani Cup tahun ini, mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan voli terbaik di daerah.


 

(Zen Teguh)

      
