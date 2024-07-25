Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Guru Ngaji Diusir dari Kampung Gara Gara Lecehkan Anak di Bawah Umur

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |12:53 WIB
Guru Ngaji Diusir dari Kampung Gara Gara Lecehkan Anak di Bawah Umur
Seorang guru ngaji mengaku telah melakukan pelecahan seksual. (Foto: Okezone/Kismawa Wibowo)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Seorang guru ngaji berinisial S, warga desa Ngloro, Kecamatan Saptosari Gunungkidul,  Yogyakarta mendapatkan sanksi adat diusir dari desa selama lamanya. Guru tersebut mengakui melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan terhadap 10 murid ngaji yang berusia di bawah 12 tahun

Kejadian berawal, ketika S yang diketahui sudah memiliki istri dan juga anak ini sering menggunakan rumahnya untuk kegiatan ngaji bersama anak anak. Secara tiba - tiba, ada murid yang mengaku tidak mau lagi mengaji di tempat tersebut dengan alasan tidak jelas. 

Usai ditanya lebih lanjut, murid mengaku mendapatkan pelecehan dari S. Berawal dari pengakuan tersebut kemudian diketahui ada 10 orang murid  berusia di bawah 12 tahun mengaku mendapatkan perlakuan pelecehan (dipegang payudara) dari terduga. 

Berbekal keterangan tersebut, orang tua bersama beberapa tokoh langsung menanyai S dan meminta keterangan bersangkutan. Sempat membantah, S akhirnya mengakui perbuatannya. Orang tua yang geram atas perbuatannya tersebut meminta agar s dihukum adat dengan meninggalkan desa seumur hidup. 

Kasat Reskrim Gunungkidul

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/206/2502511/8-rekomendasi-film-yang-mengangkat-kisah-pilu-pelecehan-seksual-wajib-nonton-S9OvVxvsN4.jpg
8 Rekomendasi Film yang Mengangkat Kisah Pilu Pelecehan Seksual, Wajib Nonton!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/33/2502495/4-artis-yang-jadi-korban-pelecehan-seksual-paling-parah-lady-gaga-diperkosa-LJpAWqBgae.jpg
4 Artis yang Jadi Korban Pelecehan Seksual, Paling Parah Lady Gaga Diperkosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/08/33/2259091/anastasia-savchenko-kawan-collabs-turah-parthayana-yang-cantiknya-bukan-main-LIFECJSeGC.jpg
Anastasia Savchenko, Kawan Collabs Turah Parthayana yang Cantiknya Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/07/33/2258460/turah-parthayana-terseret-kasus-pelecehan-wanita-asal-kazakhstan-ini-ikut-disorot-UIlJbXWFyz.jpg
Turah Parthayana Terseret Kasus Pelecehan, Wanita Asal Kazakhstan Ini Ikut Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/07/33/2258371/tersandung-pelecehan-seksual-turah-parthayana-siap-mundur-jadi-youtuber-36mFtYTxk9.jpg
Tersandung Pelecehan Seksual, Turah Parthayana Siap Mundur Jadi YouTuber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/07/33/2258357/profil-turah-parthayana-youtuber-yang-viral-akibat-kasus-pelecehan-seksual-4SByERHgRZ.jpg
Profil Turah Parthayana, YouTuber yang Viral Akibat Kasus Pelecehan Seksual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement