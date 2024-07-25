Survei Pilgub Jateng, Nama Witjaksono Mencuat sebagai Cawagub

SEMARANG - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Togu Lubis menyebut bahwa nama tokoh Witjaksono berasal dari Pati muncul sebagai salah satu kandidat yang berpotensi maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) di Pilgub Jateng 2024.

Nama baru ini tidak terdengar beken di antara nama-nama top pengusaha Indonesia lainnya. Tapi pengusaha muda NU yang berhasil membuat perusahaannya go public hingga dikenal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menjelang Pilgub Jateng 2024 namanya muncul sebagai calon kuat Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat dari hasil paparan survei yang kami lakukan," kata Togu Lubis dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Pihaknya melakukan uji simulasi 5 nama bakal Cawagub Jateng disodorkan pada responden untuk dipilih. Hasilnya, Witjaksono dipilih paling tinggi di angka 33,1%, lalu Kaesang Pangarep 29,4% , Sri Mulyani 10,6%, Yusuf Chudlori 7,1%, Dico Ganinduto 5,2%, dan tidak memilih 14,6%.

Kemudian, pada simulasi dengan menyodorkan 9 nama kepada para responden dan ditanyakan tokoh mana yang dipilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, nama Witjaksono kembali berada di urutan teratas di angka 28,2%.

Disusul Mantan wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen 18,5%, Bupati Klaten Sri Mulyani 10,3%, Kaesang Pangarep 7,4%, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjarmoko 6,3%, Yusuf Chudlori 5,7%, Bupati Kendal Dico Ganinduto 5,2% , Bupati Banyumas Achmad Husein 3,2%, Raffi Ahmad 1,3%, dan tidak memilih 13,9%.

Sementara itu, pada simulasi 3 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa berpasangan Witjaksono unggul dengan angka keterpilihan 39,7%. "Disusul urutan kedua pasangan Kaesang Pangarep -M Yusuf Chudlori dengan angka 28,3%, ketiga Ahmad Lutfie - Taj Yasin dengan angka keterpilihan 16,2%, dan tidak memilih 15,8%," ujar Togu.

LKPI juga melakukan survei preferensi masyarakat Jateng untuk mengukur elektabilitas para bakal Calon Gubernur (Cagub) Jateng 2024. Hasil survei semi terbuka memunculkan 12 nama di antaranya mantan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa berada diurutan teratas di angka 29,7% dan urutan kedua Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berada di angka 15,1%.