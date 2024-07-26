Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

22.563 Anak Lebak Putus Sekolah, Tertinggi Kedua di Banten

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |13:05 WIB
LEBAK - Sebanyak 22.563 anak di Kabupaten Lebak dilaporkan masuk dalam anak tidak sekolah (ATS). Hal itu berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

Berdasarkan data mereka, data anak tidak sekolah atau putus sekolah karena drop out (DO) di Kabupaten Lebak yakni SD 1.677, SMP 4.079, SMA 2.706 Total 8.462. Sedangkan karena lulus tidak melanjutkan yakni SD 4.418, SMP 9.683 total 14.101. Hal itu menyebabkan jumlah anak putus sekolah di Bumi Multatuli tertinggi kedua di Banten setelah Kabupaten Tangerang.

Dari data Pusdatin Kemendikbudristek tersebut, total anak putus sekolah (ATS) di seluruh Kabupaten Lebak tercatat 22.563 orang. Tentunya angka tersebut sangat tinggi dan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak. 

 

