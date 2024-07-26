Sejumlah Rumah di Karo Sumut Terbakar, Pasangan Lansia Ditemukan Tewas Terpanggang

KARO - Kebakaran melanda kawasan permukiman di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 8 unit rumah hangsu dalam kebakaran itu. Kebakaran juga menewaskan pasangan suami-istri Bowoaru Waruwu (61), dan Norma Ndraha (61).

Kapolsek Juhar, AKP A Nainggolan, mengatakan apa yang menyebabkan kebakaran itu diduga berasal dari rumah sekaligus warung sembako milik korban Bowoaru Waruwu. Di mana di warung itu, korban juga menjual BBM eceran dan Elpiji ukuran 3 kilogram.

Kebakaran itu awalnya diketahui warga usai mendengar teriakan korban. Pada saat itu, api telah membesar dan membakar rumah korban.