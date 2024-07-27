Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswa Lampung Ditemukan Tewas Gantung Diri di Gubuk Kosong

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:27 WIB
Mahasiswa Lampung Ditemukan Tewas Gantung Diri di Gubuk Kosong
Mahasiswa di Lampung bunuh diri di gubuk belakang kosan (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang mahasiswa ditemukan tewas gantung diri di Jalan Prof Sumantri Bojonegoro, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, tepatnya belakang ATM center, Universitas Lampung, Sabtu (27/7/2024).

Salah seorang teman korban, Perdana mengatakan bahwa korban ditemukan sekitar pukul 06.45 Wib di gubuk kosong belakang kosan miliknya. Korban diketahui berinisial EG (24). 

"Jadi kemaren Jumat 26 Juli 2024 sore, dia ini udah ngilang nggak ada kabar, di-chat ditelepon sudah nggak ada kabar lagi, motor sama sepatunya masih ada di kosan saya," ujar Perdana. 

Dia menuturkan bahwa lantaran tidak ada kabar dari korban, dia pun berinisiatif untuk mencari korban di sekitar kosan miliknya. 

"Jadi saya kepikiran inisiatif nyari dia di sekitar kosan, dan ternyata ketemu di gubuk belakang kosan, ternyata teman saya sudah meninggal dunia," ungkapnya. 

Perdana melanjutkan, dia langsung meminta bantuan teman lainnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polsek Kedaton.

 

Halaman:
1 2
      
