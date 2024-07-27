Jokowi Resmikan Rehabilitasi Pasar Jongke Surakarta

JAKARTA - Rehabilitasi Pasar Jongke, Surakarta, Jawa Tengah, diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (27/72/2024). Dalam peresmian itu, Kepala Negara meminta agar pasar tersebut bisa dijaga kebersihannya.



"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan rehabilitasi pasar Jongke seluas 29.000 yang menghabiskan anggaran 124 Miliar, di kota Surakarta Provinsi Jawa tengah, saya resmikan," kata Jokowi saat peresmian tersebut.

Menurutnya, rehabilitasi Pasar Jongke ini dinilai penting. Mengingat, pasar merupakan pusat ekonomi rakyat, di mana semua barang semua komoditas yang dihasilkan oleh para petani, nelayan, pengrajin berkumpul di pasar rakyat yang ada.



Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menanyakan kepada masyarakat untuk membandingkan kondisi Pasar Jongke saat ini dari sebelumnya.



"Menurut saya, mal saja kalah. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik sehingga pembeli nyaman. Baik parkir untuk sepeda motor maupun mobil," ujarnya.