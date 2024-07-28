Gempa 4,6 Guncang Yalimo Papua

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Yalimo, Papua, pada Minggu (28/7/2024) malam. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,6,

"Gempa Mag:4.6, 28-Jul-2024 21:17:32 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimtologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman X @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa bumi diketahui berada pada 3.75 Lintang Selatan (LS)-140.15 Bujur Timur (BT). Pusat gempa bumi berada pada 78 km Timur Laut Yalimo.

Untuk kedalaman gempa 10 Km. BMKG memberikan disclaimer terhadap informasi tersebut bisa berubah seiring dengan adanya kelengkapan data.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulisnya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )