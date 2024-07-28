Gempa dengan Magnitudo 4,5 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

Gempa M4,5 mengguncang Seram Bagian Timur Maluku (Foto: Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Seram Bagian Timur, Maluku, Minggu (28/7/2024), pukul 04.26 WIB.

"Gempa Mag:4.5, 28-Jul-2024 04:26:15WIB, Lok:3.58LS, 131.51BT (125 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU)," tulis akun X resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 42 Km.

Belum diketahui dapak dari gempa tersebut.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.



(Angkasa Yudhistira)