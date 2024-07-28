Gempa M4,4 Guncang Daruba Maluku Utara

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Daruba Maluku Utara (Malut), Minggu (28/7/2024), pukul 00.01 WIB.

"Gempa Mag:4.4, 28-Jul-2024 00:01:48WIB, Lok:2.61LU, 128.35BT (62 km TimurLaut DARUBA-MALUT)," tulis akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip.

Kedalaman gempa terrsebut berada di 211 Km .

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun BMKG.



(Angkasa Yudhistira)