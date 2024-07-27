Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M 4,0 Guncang Malang 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |10:11 WIB
Gempa M 4,0 Guncang Malang 
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024) sekitar pukul 09.26 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada di koordinat 9,27 Lintang Selatan dan 112,37 Bujur Timur.

Pusat gempa beraada di 127 kilometer arah barat daya Kabupaten Malang pada kedalaman 79 Km.

"Mag:4.0, 27-Jul-2024 09:26:45WIB, Lok:9.27LS, 112.37BT (127 km Barat Daya KAB-MALANG-JATIM), Kedalaman:79 Km," cuit laman X
@infoBMKG.

BMKG menjelaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring
kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan terhadap tempat tinggal warga dan infrastruktur lainnya.

(Salman Mardira)

      
