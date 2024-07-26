Gempa M3,8 Guncang Kota Bima Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,8 mengguncang Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (26/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 20:59 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.8, 26-Jul-2024 20:59:43WIB, Lok:8.57LS, 118.79BT (12 km Tenggara KOTA-BIMA-NTB), Kedlmn:125 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )