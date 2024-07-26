Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,9 Guncang Kuningan Jabar, Berpusat di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:25 WIB
Gempa M3,9 Guncang Kuningan Jabar, Berpusat di Darat
Gempa guncang Kuningan pagi ini. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Kuningan, Jawa Barat, pukul 10.49 WIB, Jumat (26/7/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 8 km. Titik gempa di 6 km Barat Laut Kuningan, Jawa Barat pada koordinat 6.92 Lintang Selatan – 108.46 Bujur Timur.

Gempa Dirasakan (MMI) II - III Kuningan, I-II Ciamis, I-II Banjar.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
