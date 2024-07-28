Gempa M3 Guncang Luwu Timur Sulsel, Pusatnya di Darat

Gempa guncang M3 Luwu Timur Sulsel pusatnya di darat (Foto: Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3 mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu (28/7/2024), pukul 01.55 WIB.

"Gempa Mag:3.0, 28-Jul-2024 01:55:02WIB, Lok:2.20LS, 121.58BT (62 km TimurLaut LUWUTIMUR-SULSEL)," tulis akun X resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 10 Km berpusat di darat.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun BMKG.



(Angkasa Yudhistira)