Pasangan Selingkuh Sudah Lansia Kepergok Anaknya, Sedang Asyik Pelukan Mesra

MEDAN - Selalu pulang malam, seorang ibu dengan selingkuhannya yang sama-sama sudah lansia, kepergok saudara ipar dan anaknya tengah berboncengan sambil pelukan mesra.

Setelah diberhentikan, mereka pun digiring ke sebuah warung hingga membuat warga heboh. Setelah diusut, ternyata sudah satu bulan pasangan yang sudah memiliki suami dan istri itu merajut hubungan mesra.

Takut perselingkuhannya dibawa ke jalur hukum, mereka kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.



Perisiwan itu membuat geger warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, pada Sabtu 27 Juli 2024, malam.



Kejadian bermula saat wanita paruh baya berinisial HWA, warga Kecamatan Medan Tembung dibuntuti adik ipar serta anaknya dari tempat bekerjanya.



Hal itu dilakukan lantaran sang anak curiga melihat ibunya selalu pulang malam bahkan pernah tidak pulang ke rumah. Sementara suaminya, sedang berada di penjara.



Kecurigaan keluarga ternyata benar, dari tempat pekerjaan wanita paruh baya itu, keluarga melihat si ibu dijemput seorang pria lansia dengan sepeda motor.

Mereka pun membiarkan pasangan selngkuhi tu berjalan beberapa kilometer dengan motornya. Setelah melihat keduanya berpelukan mesra layaknya pasangan suami istri, akhirnya adik ipar dan anak wanita tersebut langsung menghentikan kendaraan mereka.