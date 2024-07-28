Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pasangan Selingkuh Sudah Lansia Kepergok Anaknya, Sedang Asyik Pelukan Mesra

Said Ilham , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |06:04 WIB
Pasangan Selingkuh Sudah Lansia Kepergok Anaknya, Sedang Asyik Pelukan Mesra
Pasangan selingkuh yang sudah lansia kepergok anaknya (Foto: iNews)
A
A
A

MEDAN - Selalu pulang malam, seorang ibu dengan selingkuhannya yang sama-sama sudah lansia, kepergok saudara ipar dan anaknya tengah berboncengan sambil pelukan mesra.

Setelah diberhentikan, mereka pun digiring ke sebuah warung hingga membuat warga heboh. Setelah diusut, ternyata sudah satu bulan pasangan yang sudah memiliki suami dan istri itu merajut hubungan mesra.

Takut perselingkuhannya dibawa ke jalur hukum, mereka kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
 
Perisiwan itu membuat geger warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, pada Sabtu 27 Juli 2024, malam.
 
Kejadian bermula saat wanita paruh baya berinisial HWA, warga Kecamatan Medan Tembung dibuntuti adik ipar serta anaknya dari tempat bekerjanya.
 
Hal itu dilakukan lantaran sang anak curiga melihat ibunya selalu pulang malam bahkan pernah tidak pulang ke rumah. Sementara suaminya, sedang berada di penjara.
 
Kecurigaan keluarga ternyata benar, dari tempat pekerjaan wanita paruh baya itu, keluarga melihat si ibu dijemput seorang pria lansia dengan sepeda motor.

Mereka pun membiarkan pasangan selngkuhi tu berjalan beberapa kilometer dengan motornya. Setelah melihat keduanya berpelukan mesra layaknya pasangan suami istri, akhirnya adik ipar dan anak wanita tersebut langsung menghentikan kendaraan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181379//sabrina-cxwC_large.jpg
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181381//raisa-ynqK_large.jpg
Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/618/3181200//doa-ErkW_large.jpg
Bacaan Doa agar Suami Tetap Setia dan Tidak Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181139//sabrina-o47T_large.jpg
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181090//hamish-lWqi_large.jpg
Hamish Daud Diduga Selingkuh di Aplikasi Pinterest, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/16/3181076//ilustrasi-OPys_large.jpg
Daftar 5 Aplikasi Selingkuh yang Sering Digunakan di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement