HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |07:25 WIB
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
Gunung Ibu
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara erupsi pagi ini, Senin 28 Juli 2024, pukul 08.40 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu luncurkan 1500 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 29 Juli 2024, pukul 08:40 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1500 m di atas puncak (± 2825 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ridwan Djalil dalam keterangannya.

Ridwan mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
