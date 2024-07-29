Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

40 Santri Dicabuli Guru, Ponpes di Agam Kecolongan Tak Menyangka Pelakunya Sosok Terpandang

Wahyu Sikumbang , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |04:45 WIB
40 Santri Dicabuli Guru, Ponpes di Agam Kecolongan Tak Menyangka Pelakunya Sosok Terpandang
Ilustrasi pelecehan anak (Foto: Ist)
A
A
A

AGAM - Dua oknum guru sekolah pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjadi tersangka setelah melakukan rudapaksa dan pelecehan sejenis terhadap 40 murid santrinya. Kedua pelaku pun dipecat secara tidak hormat. 

Pihak yayasan sekolah Pondok Pesantren MTI Canduang mengaku kecolongan tak menyangka karena pelaku orang terpandang, disegani dan berilmu. Selain itu, menyatakan perang terhadap perilaku menyimpang.

Ponpes menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya ke polisi dan membantu petugas untuk mengungkap pelaku dan korban sampai tuntas. Tim psikolog juga dilibatkan untuk mendampingi dan pemulihan psikologis korban.

"Bukti keseriusan kita, ketika peristiwa itu terjadi, Senin subuh dia diamankan oleh pihak berwajib, hari itu juga kita langsung evaluasi non-aktifkan. Pada saat status tersangkanya keluar hari itu juga kita keluarkan surat pemecatan tidak hormat," ujar Khairul Anwar, Juru bicara tim penanganan dan ketua tim hukum Ponpes MTI Canduang, Minggu (28/7/2024).

Khairul Anwar mengatakan hal tersebut usai pertemuan pihak yayasan dengan orangtua santri. Adapun perbuatan pelaku terungkap ketika salah seorang santri dilarikan ke rumah sakit di Bukittinggi karena mengeluh sakit saat buang air besar.

Dari pemeriksaan medis, santri tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual. Saat ditanyakan oleh orangtuanya, korban mengaku sering dicabuli oleh gurunya sendiri berinisial RA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3063893/pencabulan-4GJz_large.jpg
Viral, Pelajar Sengaja Merekam Aksinya Cabuli Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/525/3062498/pencabulan-L1rq_large.jpg
Kronologi Pilu Bocah SD Dicabuli Tetangga Sendiri di Cimahi hingga Trauma Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/525/3062496/pencabulan-vRNa_large.jpg
Polisi Buru Pelaku yang Cabuli Bocah SD Tetangga Sendiri di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/338/3058714/ilustrasi_pencabulan-ZWf2_large.jpg
Pria 60 Tahun di Kota Bogor Diciduk Polisi, Tertangkap Basah Cabuli Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/340/3054179/ilustrasi-OGvI_large.jpg
8 Siswa Ponpes di Rohul Dicabuli Oknum Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/12/521/1038309/h8O5iRo6je.jpg
Dihamili Pria Misterius, Siswi SD Hampir Melahirkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement