Polisi Buru Pelaku yang Cabuli Bocah SD Tetangga Sendiri di Cimahi

CIMAHI - Kepala Seksi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat mengatakan, tengah mengusut kasus pencabulan yang dialami bocah 12 tahun asal Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di mana, pelakunya diduga tetangga sendiri.

Menurut Gofur, saat ini kasus dugaan pencabulan terhadap anak sekolah dasar (SD) tersebut dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Cimahi. Saat ini, pelaku tengah diburu polisi.

"Benar Unit PPA Sat Reskrim Polres Cimahi sedang menangani kasus tersebut. Status penanganan perkara sudah tahap sidik bahkan terlapor sudah 2 kali dipanggil dalam kapasitas masih saksi. Namun, terlapor 2 kali panggilan tidak hadir," kata Gofur, Jumat (13/9/2024).

Diungkapkan kakak korban berinisial R saat dikonfirmasi, peristiwa pilu terungkap berawal saat N mengalami pendarahan selama beberapa pekan pada bagian organ intimnya. Kemudian, terungkap pada Juni lalu adanya pencabulan. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

"Awalnya kita gak curiga, karena memang adik saya ini sudah menstruasi. Cuma karena pendarahannya lama, akhirnya dibawa ke RS Mitra Kasih Cimahi, tapi dokter gak bilang apa-apa dari hasil pemeriksaannya," ujar R saat dihubungi, Jumat.